Клименко: перевести госорганы на российский софт можно за три года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Советник президента по интернету, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко считает, что в муниципалитетах можно будет заместить импортное программное обеспечение (ПО) в течение трех лет, но проблема перехода на российский софт носит больше психологический характер. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Сейчас мы говорим о муниципалитетах, а их 22 тыс., основная работа которых сводится к довольно простым вещам. Это почта, заполнение бланков, телефон. За год можно заменить в муниципалитетах всех населенных пунктов с населением менее 10 тыс. человек. Потом от 10 до 100 тыс. - за следующий год. И за третий год подобраться к миллионникам", - сказал он.

Первые итоги пилотного проекта по переходу на операционную систему российского производства "Гослинукс" презентовала в декабре администрация Владимирской области. "Не было бы счастья, да несчастье помогло, а точнее - отсутствие денег (на продление лицензии Microsoft - прим. ред. ТАСС)", - прокомментировал Клименко в интервью внедрение российского ПО.

"Я искренне надеюсь, что отсутствие денег с одной стороны, и настойчивые просьбы коллег с другой, не оставят нам выбора. Все государственные изменения идут долго, но мне кажется, мы уже находимся в точке невозврата: еще чуть-чуть и можно будет успокоиться, потому что этот процесс (переход на российский софт - прим. ред. ТАСС) будет необратим", - сказал он.

В ноябре 2015 г. российское правительство своим постановлением запретило российским госорганам и госучреждениям закупать иностранное программное обеспечение при наличии аналогов, указанных в реестре отечественного ПО. В настоящее время в реестре свыше 2,5 тыс. наименований российского софта.

Вместе с тем, по мнению Клименко, технически смена ПО не представляет сложности, но ИРИ сталкивается с проблемами психологического свойства. "Проблема в том, что люди к чему-то привыкли, и менять ПО - это все равно, что менять правостороннее движение на левостороннее в один день", - сказал он.