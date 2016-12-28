"Ямал" планирует возместить через суд убытки из-за отмены рейсов в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Ямал" планирует возместить через суд убытки из-за отмены полетов в Таджикистан из подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

"Сейчас оцениваются убытки авиакомпании из-за запрета авиавластей Таджикистана на полеты из Жуковского, точную сумму сказать пока невозможно, потому что до сих пор разрешение не получено. Бухгалтерия учитывает каждый день простоя. Мы будем требовать возместить ущерб через суд, кто будет ответчиком - говорить рано", - отметил Дубров.

Ранее в среду стало известно, что рейс YC791 авиакомпании из Жуковского в город Худжанд отменен. По словам первого заместителя гендиректора аэропорта Евгения Солодилина, "причина та же самая, что и раньше. Таджикистан не согласовал выполнение рейсов "Ямалу".

"Разрешения от авиационных властей Таджикистана на полеты до сих пор нет, хотя прошло девять дней. Поэтому в очередной раз вылет самолета в Худжанд из Жуковского не состоялся, мы перенесли его дальше по расписанию. С каждым пассажиром идет индивидуальная работа, надеемся, что авиавласти России и Таджикистана найдут компромисс до Нового года, но конкретные сроки не озвучиваются", - пояснил ТАСС коммерческий директор авиакомпании "Ямал" Андрей Дубров.

Авиакомпания "Ямал" не может начать полеты в Душанбе и Худжанд из Жуковского с 20 декабря, так как авиационные власти Таджикистана не согласовывают выполнение рейсов, ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. В ответ на запрет для АК "Ямал" Россия ввела ограничения на авиасообщение: таджикской Somon Air российские авиавласти запретили выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Ранее сообщалось, что в гостиницах остаются 187 пассажиров АК "Ямал", которые раннее не улетели в Душанбе (87 человек) и Худжанд (100 человек).

До введения ограничений между Таджикистаном и РФ летали три российских перевозчика ("Сибирь", "Уральские авиалинии" и UTair) и два таджикских (Somon Air и Tajik Air). При этом паритет, согласно двусторонним соглашениям, может быть установлен только на рейсах из московских аэропортов, а Жуковский относится к Раменскому авиаузлу.