Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти" к "Транснефти"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление нефтяной компании "Роснефть" об обеспечении имущественных интересов, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Елена Фортунатова. Ответчиком, согласно материалам арбитражного суда, является "Транснефть".
"Суд удовлетворил заявление НК "Роснефть", - сказала Фортунатова, не уточнив, какие обеспечительные меры наложены судом.
Она пояснила, что заявление от "Роснефти" об обеспечении имущественных интересов поступило 27 декабря.
Представитель "Транснефти" Игорь Демин ранее сообщил ТАСС, что компания не обладает информацией о сути претензий нефтяной компании. "Нам неизвестна суть иска", - сказал он.
"Роснефть" от комментариев отказалась.
Как пояснил ТАСС источник в Минэнерго РФ, иск может быть связан с "недовольством "Роснефти" методикой расчета остатков нефти и нефтепродуктов в системе "Транснефти".