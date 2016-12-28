ЦБ начал масштабную реформу брокерской индустрии

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Банк России в 2016 г. серьезно взялся за регулирование брокерской индустрии. Регулятор решил кардинально изменить подход к классификации розничных инвесторов, а потом статус самих профучастников рынка ценных бумаг. Но даже в условиях ужесточения регулирования российские брокеры знают, на чем заработать.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял ранее, что текущая бизнес-модель российских брокеров привела к тому, что у них только 80 000 активных счетов, а средняя жизнь такого счета составляет 9 месяцев - то есть меньше чем за год россиянин успевает проиграть все свои накопления.

Через два месяца после жесткой критики в адрес брокеров ЦБ объявил о масштабной реформе системы классификации розничных инвесторов на российском финансовом рынке. К действующим сейчас двум категориям инвесторов (квалифицированный и неквалифицированный) ЦБ решил добавить третью - профессиональных инвесторов. Для этого регулятор полностью изменил критерии, по которым брокеры будут присваивать клиентам тот или иной статус. ЦБ заявлял, что его цель - уберечь неквалифицированных инвесторов от взятия на себя чрезмерных рыночных рисков, а также привлечь как можно больше розничных инвесторов на фондовый рынок.

На страже интересов розничных инвесторов

Первоначальные требования ЦБ к новому подходу вызвали много споров, но после нескольких дискуссий регулятор и брокеры пришли к компромиссу. В итоге самый массовый сегмент инвесторов - неквалифицированные - поделят на две группы: с суммой счета до 400 000 руб. и до 1,4 млн руб.

Первой группе будут доступны акции, облигации и торгуемые на бирже фонды (ETF), входящие в котировальные списки первого и второго уровня на российской бирже. Также эти инвесторы смогут покупать инвестиционные паи, торговать на валютном рынке и рынке драгметаллов, а после сдачи экзаменов на сайте Московской биржи - торговать с плечом и деривативами. При этом ЦБ решил, что потери клиента будут ограничены размером средств на счете, а брокер должен обеспечить инвестора паспортами финансовых инструментов, в которых будут описаны риски.

Остальных неквалифицированных инвесторов (с суммой счета от 400 000 руб. до 1,4 млн руб.) допустят также к ценным бумагам из списков 3-го уровня и к торговле с плечом без сдачи экзамена. У обеих групп неквалифицированных инвесторов будет право на риск - в течение года они смогут купить любые инструменты на 50 000 руб.

Для того чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиенту необходимо будет соответствовать одному из условий: иметь квалификационный аттестат, опыт инвестирования от года или опыт работы по профилю от двух лет в финансовой организации, иметь на брокерском счете как минимум 1,4 млн руб. и сдать успешно онлайн-экзамен или иметь опыт инвестирования от полугода. Финансовые активы на сумму от 10 млн руб. также дадут право стать квалифицированным инвестором.

При этом регулятор согласен на так называемую дедушкину оговорку: квалифицированными могут быть признаны все инвесторы, являющиеся таковыми на момент введения в действие новых требований.

Квалифицированным инвесторам будут доступны сложные инвестиционные инструменты и услуги по результатам инвестиционного профилирования. Перечень этих инструментов будет определен в соответствии с требованиями стандартов саморегулируемой организации. Эта категория инвесторов также получит возможность воспользоваться опцией "последнее слово за клиентом".

К профессиональным инвесторам регулятор намерен отнести тех, кто соответствует хотя бы одному из критериев - имеет международный сертификат, проработал по профилю не менее трех лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с законом (финансовая организация), или обладает активами, превышающими 50 млн руб. Для них не будет никаких ограничений в выборе продуктов и услуг для инвестирования.

В октябре ЦБ объявил о еще одной инициативе - регулятивных изменениях самих брокеров. Сейчас появились новые услуги и инструменты на грани брокерских услуг или доверительного управления, которые не попадают или подпадают под регулирование частично, например интернет- магазины акций, сервисы автоследования, рассказывал в октябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Поэтому ЦБ решил в качестве примера регулирования взять за основу директиву ЕС. В ней нет разделения на брокеров, дилеров и управляющих, директива объединяет все эти типы посредников "инвестиционные фирмы", говорится в консультативном докладе ЦБ, опубликованном в октябре для публичного обсуждения.

Одновременно ЦБ выступает за то, что инвестиционная фирма обязана продавать клиенту только тот продукт, который ему действительно нужен, а не тот, который выгоден компании. Поэтому ЦБ считает, что инвестиционная фирма должна компенсировать убытки клиенту, которые возникли из- за недобросовестных действий самой компании.

"Если благодаря усилиям индустрии и государственной поддержке удастся привлечь на фондовый рынок широкие массы населения, то в наших общих интересах уберечь их от рискованных инструментов и предложить надежные и сбалансированные портфели из понятных финансовых инструментов. Только такой подход позволит увидеть десятки миллионов граждан, делающих долгосрочные накопления на пенсию с использованием ценных бумаг", - говорит заместитель гендиректора "Атона" Григорий Седов. "Позитивно, что был найден компромисс с регулятором, который позволяет сохранить рынок. Правда, далеко не факт, что появление новых административных барьеров будет способствовать его развитию", - считает президент "Финама" Владислав Кочетков. Индустрия станет более прозрачной и понятной для клиента, тренд начался уже сейчас, и к середине следующего года уже будут видны его первые результаты, считает Седов. При этом он признает, что изменение системы квалификации инвесторов приведет к снижению комиссионного дохода брокеров.

На чем смогут заработать профучастники

"Вполне вероятна заметная бондизация рынка - снижение ставок по депозитам, налоговые льготы (например, в рамках индивидуальных инвестиционных счетов) при сохранении привлекательных ставок по облигациям будут способствовать притоку на фондовый рынок новых инвесторов, преимущественно консервативных", - считает предправления ИГ "Финам" Владислав Кочетков. По словам Седова, клиенты "Атона" уже в этом году "распробовали рынок рублевого долга и активно переходили из вложений в депозиты в рублевые облигации". По его словам, инвесторы в будущем году станут охотнее инвестировать в рублевые облигации, так как Минфин планирует освободить от подоходного налога купоны корпоративных облигаций.

По мнению президента Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексея Тимофеева, 2017 г. - будет годом индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). "Это будет уже третий год действия ИИСов, мы ждем значительного роста количества счетов", - говорит Тимофеев. С этого года многие инвестиционные компании полностью автоматизировали процесс получения выплаты по ИИСам, и теперь клиенту надо просто оформить заявку онлайн, добавил Седов: "В этой связи мы ожидаем дальнейшего роста количества счетов, что дополнительно будет поддерживаться внедренной в этом году возможностью дистанционно открывать счета из любой точки мира".

Тимофеев добавляет, что в 2017 г. развитие получит и рынок ETF (биржевые фонды, повторяющие структуру выбранного индекса). Это связано с так называемым робоэдвайзингом, объясняет Тимофеев: "При помощи робоэдвайзинга можно определять инвестиционный профиль клиента, а потом подобрать ему портфель ценных бумаг. А ETF- это и есть диверсифицированный портфель за небольшие деньги". Руководитель службы ЦБ по защите прав инвесторов Михаил Мамута в ноябре говорил, что профилированием массового сегмента розничных инвесторов - неквалифицированных - могли бы заняться роботы-консультанты, разработкой которых могли бы заниматься саморегулируемые организации.

Российские акции в следующем году также будут расти, уверен управляющий директор "БКС брокера" Андрей Алетдинов: "Сейчас рублевый индекс ММВБ торгуется у исторических максимумов, хотя в долларах российский рынок очень далеко от максимума 2008 г. Высокая ликвидность в мировой финансовой системе на фоне ультрамягкой монетарной политики ведущих Центробанков, по всей видимости, критически не сожмется, можно прогнозировать, что фондовые активы продолжат расти, а новые рекорды на отечественном рынке могут быть установлены уже в январе".