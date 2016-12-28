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СМИ: студии звукозаписи требуют от Facebook активнее защищать авторские права

Экономика и бизнес
28 декабря, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
В соцсети уже работают над созданием механизма автоотслеживания защищенного копирайтом видеоконтента
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© AP Photo/dapd, Joerg Koch

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающие компании требуют от социальной сети Facebook более активно защищать интересы правообладателей. Об этом сообщила электронная версия газеты Financial Times.

По информации издания, крупнейшие студии звукозаписи добиваются от Facebook удаления загружаемых пользователями видеоматериалов, нарушающих авторские права. Речь идет преимущественно о кавер-версиях популярных песен, видеозаписи исполнения которых пользователи размещают на своих страницах.

В то же время, по данным источников газеты, в настоящее время в Facebook работают над созданием технологии автоматического отслеживания защищенного авторскими правами видеоконтента, подобной той, что использует видеосервис YouTube.

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Когда разработка такого механизма будет завершена, звукозаписывающие компании и социальная сеть смогут заключить лицензионное соглашение о выплатах за размещенную в Facebook музыку. Согласно источникам издания, сейчас переговоры находятся на ранней стадии, и заключение такого соглашения маловероятно до весны 2017 года.

Газета также напоминает, что в сентябре 2016 года соцсеть разместила вакансию на позицию директора по музыкальному лицензированию, что также свидетельствует о наличии у компании планов в данном направлении.

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