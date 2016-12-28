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Сенаторы предлагают штрафовать до 1 млн рублей за продажу алкоголя в интернете

Экономика и бизнес
28 декабря, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму
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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести штрафы до 1 млн рублей за розничную продажу алкогольной продукции в интернете.

Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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Изменения предусматриваются в Кодекс РФ об административных правонарушениях. "Распространение информации, содержащей предложения о розничной продаже алкогольной продукции дистанционным способом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн рублей", - говорится в проекте закона.

Кроме этого, инициативой предусматривается внесение изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" о внесудебной блокировке сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже алкоголя в интернете. Разработчики указывают, что в последнее время в интернете резко увеличилось число подобных предложений.

"Интернет-магазины осуществляют продажу алкогольной продукции физическим лицам, что несет в себе риски угрозы жизни и здоровью ввиду возможности сбыта суррогатов алкогольной продукции", - пишут авторы законопроекта. Кроме этого, по их словам, низкая цена алкогольной продукции в интернете и возможность ее беспрепятственного приобретения в любое время суток делают спрос стабильно высоким, что также увеличивает число предложений о ее продаже дистанционным способом.

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