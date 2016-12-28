Банк "Ак Барс" выплатил 1,3 млрд рублей вкладчикам Татфондбанка

Казань, 28 декабря. /ТАСС/. Банк "Ак Барс" выплатил 1,3 млрд рублей страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба банка "Ак Барс".

"Банк выплатил вкладчикам Татфондбанка около 1,3 млрд рублей. Эта сумма составляет 50% от общего объема выплат, которые должны пройти через "Ак Барс". Общее количество вкладчиков, страховое возмещение которым выплачивает банк, превышает 18,5 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Татфондбанка начались 26 декабря 2016 года. Всего к выплатам привлечено пять банков. Помимо указанного их также производят Сбербанк, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Банк "ФК Открытие".

Ранее ТАСС сообщал, что объем страховой ответственности перед вкладчиками кредитной организации составит 57,6 млрд рублей. 12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов в связи с повышенным спросом на фоне публикаций в СМИ о возможной санации. На следующий день банк допустил технический дефолт по облигациям и сообщил о приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов. Затем последовали снижение рейтингов Standard & Poor's и Moody's, объявление Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и введение в банке временной администрации.