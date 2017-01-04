Стоимость билета на "Аэроэкспресс" в кассах и автоматах вырастет до 500 рублей

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стоимость билета на "Аэроэкспресс" по тарифу "Стандартный" с 4 января составит 500 руб. При этом изменения коснутся только билетов, приобретенных через кассы и билетопечатающие автоматы.
Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по-прежнему могут купить билеты за 420 руб. Также не меняется стоимость билета в бизнес-класс (1000 руб.), тарифов "Семейный" (990 руб.), "Групповой" (990 руб.), "Детский" (130 руб.) и абонементов.
ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек - на 22% меньше, чем годом ранее.
ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", ОАО "РЖД" - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).