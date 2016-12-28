Материалы для трассы "Таврида" планируют доставлять через порт Севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Севастопольский морской порт будет задействован для доставки стройматериалов при строительстве федеральной трассы "Таврида", сообщил в среду журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Достигнуты предварительные договоренности с подрядчиком о перевалке грузов для трассы "Таврида" через севастопольский порт, с этим мы связываем существенное развитие Севморта", - сказал Овсянников, уточнив, что это также поможет порту выйти на прибыль в следующем году.
Он отметил, что убытки Севморпорта в прошлом году составили порядка 150 млн рублей, в 2016 году он вышел на безубыточный показатель. По словам Овсянникова, после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в 2014 году объемы перевалки грузов в порту Севастополя упали почти в 100 раз, что связано с невозможностью захода иностранных судов из-за санкционного режима.
Федеральная трасса "Таврида", строящаяся по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года, должна стать важным объектом транспортной инфраструктуры Крымского полуострова. Она соединит Керченский мост с Симферополем и Севастополем. Строительство должно начаться в 2017 году, его завершение запланировано на конец 2020 года, однако первая очередь должна быть сдана в конце 2018 года.