В 2017 году РФ может использовать средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году может составить 3,6-3,7% ВВП.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

При этом министр считает, что дефицит мог бы быть ниже 3%, если бы правительство не направило 800 млрд рублей на погашение кредитов оборонных предприятий. "Если бы не было решения о расчетах по набранным кредитам предприятий оборонного комплекса, то мы бы эту цель (дефицит бюджета в 3% от ВВП) даже перевыполнили. Если бы не было последнего решения в поправках в закон о бюджете о том, чтобы мы погасили все задолженности по кредитам предприятий ОПК, - порядка 800 млрд рублей дополнительно были истрачены на эту цель - то дефицит бы составил 2,7% ВВП", - пояснил он.

Рост ВВП

Рост российского ВВП в 2017 году может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%, сообщил министр финансов РФ.

"Темпы роста российской экономики не ниже мировых. У нас в прогнозе темпы роста ВВП в 2017 году - 0,6%. Мы считаем, что эта цифра может быть больше раза в два - около 1-1,2%, вполне достижимые темпы экономического роста", - сказал министр.

Он также отметил, что Минфин ожидает роста реальных доходов населения в 2017 году на 1,5%.

Кредиты оборонных предприятий

Правительство в 2016 г. направило около 800 млрд рублей на погашение кредитов оборонных предприятий, сообщил министр.

"Если бы не было решения о расчетах по набранным кредитам предприятий оборонного комплекса, то мы бы эту цель (дефицит бюджета в 3% от ВВП - прим. ред.) даже перевыполнили. Если бы не было последнего решения в поправках в закон о бюджете о том, чтобы мы погасили все задолженности по кредитам предприятий ОПК, - порядка 800 млрд рублей дополнительно были истрачены на эту цель - то дефицит бы составил 2,7% ВВП", - сказал министр.

Параметры инфляции

Инфляция в 2016 году может составить 5,5%, в том числе благодаря хорошему урожаю, заявил глава Минфина.

"В этом году мы видим неплохой урожай, видим, что этот факт повлиял на снижение цен на потребительском рынке. Хороший урожай - это одна из ключевых причин того, что ожидаемая инфляция в текущем году будет не 5,8%, а 5,5%", - сказал он

Силуанов добавил, что индексация пенсий по фактическому уровню инфляции в 2016 г. заложена в бюджет-2017.

"У нас заложена индексация пенсий в следующем году на прогнозный уровень инфляции в текущем году - 5,8%", - сказал он.

Равновесная цена на нефть

Глава Минфина назвал равновесной цену на нефть на уровне $45 за баррель.

"$45 за баррель - это такая структурная, равновесная цена, при которой мы видим - будет уравновешен спрос и предложение на мировом рынке нефти. Это цена, которая обеспечит стабильность выполнения обязательств, в том числе социальных, при любых конъюнктурных изменениях", - сказал он

По словам Силуанова, РФ будет использовать в 2017 г. средства ФНБ на покрытие дефицита, если не будет роста цен на нефть.

"В следующем году общий объем использования Резервного фонда составляет 1,8 трлн рублей. При этом остатки Резервного фонда составляют около 1 трлн рублей. Тем не менее нам нужно использовать резервы на 1,8 трлн рублей. То есть нам придется использовать средства ФНБ, если не будет улучшения той конъюнктуры мировых цен на наш энергоноситель, который мы экспортируем", - сказал министр.

Он не исключил увеличения цен на бензин и дизтопливо в 2017 г. не только из-за роста акцизов, но и из-за роста цен на нефть.

Курс рубля

Дополнительные курсовые колебания рубля, даже в сторону укрепления, не нужны российской экономике, которая приспособилась к нынешнему курсу, считает Силуанов.

"Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 65 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему", - сказал министр.

Он сообщил, что не ожидает сильных колебаний курса рубля в 2017 году. "Все будет зависеть от изменения динамики ставок ФРС США, но серьезных изменений, колебаний нашей валюты мы не ожидаем, поскольку в нынешних прогнозах мы не ожидаем резких изменений ставок Федрезерва США", - сказал Силуанов.

Поступления от приватизации

Министр финансов РФ Антон Силуанов дал положительную оценку приватизации государственных активов в 2016 году.

"Это, конечно, была беспрецедентная приватизационная сделка в этом году. Мы получили от приватизации в этом году 1 трлн 100 млрд рублей. Только от продажи 19,5% пакета "Роснефти" в бюджет пришло 710 млрд рублей", - сказал он в интервью

Поступления от приватизации в 2017 г. запланированы на уровне 136 млрд руб., в 2018-2019 гг. - около 30 млрд руб.

Глава Минфина отметил, что государство в стратегически значимых предприятиях должно сохранить контроль при приватизации. "Мы заинтересованы в расширении приватизационных сделок... Мы будем возвращаться к вопросам о последовательной приватизации и сокращении доли государства, но еще раз повторюсь, до тех уровней, где это возможно, с тем, чтобы государство в стратегических предприятиях все равно имело контроль и решающее слово", - заявил Силуанов.

Не исключено повышение цен на бензин

Министр допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов, но и повышения цен на нефть.

"В следующем году мы повышаем акцизы. Также мы видим, что сейчас идет тренд на повышение цен на нефть. Оптовые цены на бензин считаются, исходя из мировой цены с учетом издержек на доставку нефти и нефтепродуктов на внешние рынки и, соответственно, акцизной политики. Поэтому мы считаем, что возможно некоторое увеличение цен", - пояснил министр.