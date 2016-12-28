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Роспотребнадзор уточнил перечень косметики, не подпадающей под временный запрет

Экономика и бизнес
28 декабря, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС
Из продажи не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, а также средства для ухода за обувью и полироли для мебели
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Спиртосодержащие косметические средства, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата, не подпадают под 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Эти категории товаров не будут изыматься в случае обнаружения в продаже. Таким образом, риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены", - уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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В результате в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие, отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор с 26 декабря приостановил продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

С 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник", 75 человек скончались.

В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ.

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