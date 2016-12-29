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Космодром Восточный может остаться без электричества из-за долга "Дальспецстроя"

Экономика и бизнес
29 декабря, 6:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, декабря. /ТАСС
Энергетики надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществить расчеты в оставшиеся дни декабря
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© Марина Лысцева/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 декабря. /ТАСС/. "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) намерена с 9 января 2017 года усилить ограничительные санкции в отношении задолжавшего за электроэнергию 17 млн рублей "Дальспецстроя", которые могут затронуть объекты космодрома Восточный, сообщает сегодня пресс-служба ДЭК.

"Генеральный подрядчик по строительству космодрома Восточный ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России" нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО "ДЭК". На сегодняшний день сумма неисполненных обязательств по оплате электроэнергии достигла 17 млн рублей, в связи с чем гарантирующий поставщик в соответствии с действующим законодательством намерен усилить ранее введенные ограничительные санкции.  ПАО "ДЭК" запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 декабря ДЭК ограничил электроснабжение технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия. Энергетики надеются, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса найдет возможность осуществить расчеты в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать, отмечается в сообщении.

ТАСС не располагает комментариями представителей "Дальспецстроя".

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