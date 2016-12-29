Кабмин вносит в Госдуму законопроект об упрощенном въезде в свободный порт Владивосток

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму подготовленного Минвостокразвития законопроекта об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством России, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов. Консульский сбор за выдачу виз взиматься не будет.
Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 декабря 2016 года.
Как сообщил ранее ТАСС министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, упрощенный визовый режим для въезда на территорию свободного порта Владивосток введут в 2017 году. После принятия закона потребуется шесть месяцев для отладки системы, уточнил министр.