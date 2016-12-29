Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 60.67
€ 63.49
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин вносит в Госдуму законопроект об упрощенном въезде в свободный порт Владивосток

Экономика и бизнес
29 декабря, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму подготовленного Минвостокразвития законопроекта об упрощенном порядке въезда иностранных граждан в Россию через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Для граждан иностранных государств, перечень которых определяется правительством России, предлагается установить упрощенный порядок оформления однократных обыкновенных деловых, туристических и гуманитарных виз на срок действия до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, предполагающий возможность их выдачи в форме электронного документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, расширению деловых контактов при реализации проектов с участием иностранных компаний, увеличению числа зарубежных туристов. Консульский сбор за выдачу виз взиматься не будет.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 26 декабря 2016 года.

Как сообщил ранее ТАСС министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, упрощенный визовый режим для въезда на территорию свободного порта Владивосток введут в 2017 году. После принятия закона потребуется шесть месяцев для отладки системы, уточнил министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Развитие Дальнего Востока
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
2016 год: вид из космоса
Огни большого города: карта новогодних салютов и фейерверков в Москве
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мать Кэрри Фишер Дебби Рейнолдс скончалась на 85-м году жизни
2
Трамп обвинил Обаму в препятствовании передаче власти и разрушении отношений с Израилем
3
Трамп не знает о планах сенаторов США ввести новые санкции против России
4
Карлос Тевес официально стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
5
МИД Польши направил РФ ноту в связи с заявлениями вокруг крушения под Смоленском
6
Полицейский пострадал во время задержания подозреваемого в Подмосковье
7
Ванесса Били: деятельность "Белых касок" в Алеппо вызывает серьезные вопросы
Темы дня
Реклама