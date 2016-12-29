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ЦБ отозвал лицензии у "Банка на Красных Воротах" и банка НКБ

Экономика и бизнес
29 декабря, 8:41 дата обновления: 29 декабря, 8:52 UTC+3
"Банк на Красных Воротах" проводил высокорискованную кредитную политику, лицензия у НКБ отозвана за неудовлетворительное качество активов
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Банк России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, отозвал с 29 декабря 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московского КБ "Банк на Красных Воротах" (БНКВ), сообщает регулятор.

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По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, говорится в сообщении в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

При этом руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в БНКВ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

БНКВ является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря 2016 года занимал 275-е место в банковской системе РФ.

Отзыв лицензии у банка НКБ

Банк России, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, также отозвал с 29 декабря 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "НКБ".

По данным регулятора, при неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не исполнял требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций.

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Также КБ "НКБ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Как отмечается в сообщении, руководство и собственники НКБ не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в НКБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБ "НКБ" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов он на 1 декабря 2016 года занимал 527-е место в банковской системе РФ.

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