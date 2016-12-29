ФАС удовлетворила ходатайство "Роснефти" о покупке нефтесервисной компании "Таргин"

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Роснефти" о приобретении 100% голосующих акций нефтесервисной компании "Таргин" за 4,1 млрд руб., следует из картотеки решений ведомства.
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" о приобретении 100% голосующих акций АО "Таргин" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в опубликованном заключении ведомства.
Тремя днями ранее "Роснефть" сообщила, что договорилась с АФК "Система" о приобретении у нее 100% акций компании "Таргин". В "Роснефти" выражали уверенность, что такая покупка позволит компании увеличить долю собственного нефтесервиса по бурению скважин до 60%, а по ремонту - до 40%.
Сумма сделки может составить до 4,1 млрд руб., однако цифра может быть скорректирована по результатам проведения due diligence (оценка - прим. ред. ТАСС) актива, отмечали в "Системе".
"Таргин" образована в результате объединения нефтесервисных активов, купленных АФК "Система" у "Башнефти" в 2013 г. Позже, после покупки контрольного пакета акций "Башнефти" глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что "есть подрядчики, которые были выведены из состава "Башнефти" при оценке этих активов в 8 млрд руб., выведены почему-то были за 4 млрд руб.". Представитель АФК "Система" в свою очередь ответил на это, что АФК "Система" приобретала сервисные активы у "Башнефти" по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.
"Таргин" занимается бурением, капитальным и текущим ремонтом скважин, проектированием, производством и модернизацией нефтепромыслового оборудования, а также транспортно-логистическими услугами. Компания присутствует в основных нефтегазоносных регионах - Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Башкирии, Самарской, Оренбургской, Томской, Иркутской и Тюменской областях.