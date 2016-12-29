Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам Межрегионального клирингового банка

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам московского Межрегионального клирингового банка, у которого ранее была отозвана лицензия. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 12 января 2017 года.
Банк России отозвал лицензию у Межрегионального клирингового банка 22 декабря этого года. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ.