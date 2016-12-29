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Суд запретил "Транснефти" прекращать прокачку "Роснефти" с 1 января

Экономика и бизнес
29 декабря, 11:16 UTC+3
В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантирует оплату оказанных услуг
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти", запретив "Транснефти" прекращать транспортировку нефти с 1 января 2017 года, говорится в материалах суда.

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Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что "Роснефть" до сих пор не заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на следующий год.

"Запретить ПАО "Транснефть" с 01.01.2017 прекращать (или сокращать) транспортировку нефти, сдаваемую грузоотправителями в пунктах отправления в соответствии с условиями, по которым у сторон отсутствуют разногласия, договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий", - отмечается в документе.

В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантирует оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".

Отмечается, что "Роснефть" должна подать в арбитражный суд Москвы иск с требованиями к "Транснефти" не позднее 25 января 2017 года, иначе обеспечительные меры, наложенные судом, будут сняты.

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