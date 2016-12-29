Глава ВЭБ не исключает вероятности снятия антироссийских санкций в 2017 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков считает возможным снятие антироссийских санкций в 2017 году. Об этом глава госкорпорации заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы будем выполнять обязательства в следующем году, будем надеться, что санкции, может быть, изменятся в положительную сторону", - сказал он, отметив, что госкорпорация к этому не готовится. "Пусть для нас это будет сюрприз", - отметил он.

Комментируя влияние антироссийских санкций на работу госкорпорации, Горьков также подчеркнул, что сейчас они осложняют исключительно погашение задолженности ВЭБа перед зарубежными кредиторами. "Санкции определяют только одно: мы обязаны срочно платить платежи. Мы это делаем на радость банкам зарубежным, потому что для них важно, чтобы это в сроки все оплачивалось. Мы по-другому и не можем, потому что иначе мы допустим дефолт, а дефолт - это серьезно".

Несмотря на необходимость выплат, банку, по словам Горькова, начиная с 2015 года удалось перейти от дефицита ликвидности в размере 400 млрд рублей к ее профициту в размере 150 млрд рублей к концу 2016 года.

Выход на арабские рынки заимствований

ВЭБ также рассчитывает выйти на арабские рынки заимствований в следующем году, сообщил Горьков.

"Сейчас мы близки к тому, чтобы в следующем году прорваться и на арабские рынки", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что ВЭБ подписал кредитное соглашение с Японией на $1 млрд.

Говоря о результатах банка в 2016 году Горьков сказал, что он доволен тем, что удалось принять новую стратегию. "Она уникальна для банков развития. Я доволен тем, что мы сделали результат, лучше, чем ожидали, я доволен, что мы решили вопросы ликвидности следующего года", - отметил глава ВЭБ.

ВЭБ в 2016 году вышел на международные рынки заимствований. В сентябре в рамках Восточного экономического форума госкорпорация подписала соглашение с десятью китайскими банками о привлечении синдицированного кредита до 10 млрд юаней. Координатором выступил Harbin Bank. Также ВЭБ заключил с Государственным банком развития Китая соглашение, предусматривающее возможность привлечения ВЭБ кредитных средств объемом до 6 млрд юаней и сроком до 15 лет.

Таким образом, общий объем привлеченных Внешэкономбанком от китайских банков кредитных ресурсов в настоящее время составляет порядка $2,5 млрд.

Предполагается, что средства будут предоставлены на реализацию проектов в России. Также Госкорпорация планирует в первом полугодии 2017 года привлечь два кредита у китайских банков.