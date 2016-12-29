"ВКонтакте" запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис - "Истории". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно будет посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.

"Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас или поздравьте друзей с наступающими праздниками", - пояснил руководитель мобильных продуктов "ВКонтакте" Михаил Болдов.

Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.

"Истории" - аналог функции Stories в соцсети Instagram.