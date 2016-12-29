Путин подписал закон о запрете чиновникам владеть зарубежными активами через третьих лиц

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает новое, более точное определение понятию "иностранные финансовые инструменты" (ИФИ) и запрещает ими владеть депутатам, чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон был разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом. Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия "иностранные финансовые инструменты".
Документ также закрепляет, что запрет на владение, пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное владение и пользование такими инструментами.
Кроме того, он вносит дополнения в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенных категорий лиц владеть и пользоваться ИФИ. В частности, были внесены дополнения, определяющие, что указанное в них понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении закона о запрете чиновникам иметь счета и вклады за рубежом.
При этом закон конкретизирует категории иностранных финансовых инструментов, владение которыми попадает под запрет.