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Путин подписал закон о запрете чиновникам владеть зарубежными активами через третьих лиц

Экономика и бизнес
29 декабря, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Документ был разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции
Материал из 1 страницы
© EPA/ALEXEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN POOL

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает новое, более точное определение понятию "иностранные финансовые инструменты" (ИФИ) и запрещает ими владеть депутатам, чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц или доверительное управление. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон был разработан в рамках Национального плана противодействия коррупции и касается всех категорий граждан, кому сейчас запрещено иметь счета за рубежом. Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на снятие неопределенности в нормативном определении понятия "иностранные финансовые инструменты".

Документ также закрепляет, что запрет на владение, пользование иностранными финансовыми инструментами включает в себя прямое и косвенное владение и пользование такими инструментами.

Кроме того, он вносит дополнения в ряд федеральных законов, содержащих нормы о запрете для определенных категорий лиц владеть и пользоваться ИФИ. В частности, были внесены дополнения, определяющие, что указанное в них понятие "иностранные финансовые инструменты" используется в значении закона о запрете чиновникам иметь счета и вклады за рубежом.

При этом закон конкретизирует категории иностранных финансовых инструментов, владение которыми попадает под запрет.

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