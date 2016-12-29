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"Роснефть" и BP завершили реструктуризацию СП Ruhr Oel в Германии

Экономика и бизнес
29 декабря, 14:44 UTC+3 МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
В результате реорганизации СП "Роснефть" получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн т в год
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. НК "Роснефть" и BP завершили сделку по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия (СП) Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии, говорится в сообщении "Роснефти".

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"Договоренности вступят в силу 1 января 2017 года. В результате реструктуризации данного СП "Роснефть" напрямую становится акционером и увеличивает свои доли участия в НПЗ Bayernoil - до 25% (с 12,5%); НПЗ MiRO - до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) - до 54,17% (с 35,42%). BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie", - отмечается в сообщении.

Реорганизация ROG позволит "Роснефти" существенно усилить свои позиции на одном из наиболее перспективных рынков нефтепродуктов Европы, традиционного региона присутствия компании. В результате реорганизации СП "Роснефть" получит контроль над более чем 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 млн т в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия - Rosneft Deutschland.

"Сделка демонстрирует углубление сотрудничества в энергетической сфере между Россией и Европой, основанного на эффективных поставках нефти на НПЗ по нефтепроводу "Дружба". Благодаря логистическим преимуществам "Роснефть" сможет эффективно осуществлять собственную операционную деятельность в Германии, а доступ к конечным потребителям позволит максимизировать маржинальность реализации нефтепродуктов собственного производства", - говорится в сообщении.

Дальнейшие планы

В продолжение соглашения о реструктуризации СП, "Роснефть" и BP договорились о постепенных изменениях в цепочке реализации нефтепродуктов, что позволит обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение контрактов с клиентами НПЗ на переходном этапе. Компании определили, что данный период завершится до конца 2018 г.

В дальнейшем "Роснефть" намерена активно применять инструментарий долгосрочных поставочных контрактов. Начало собственной операционной деятельности в Германии позволит компании расширить свою сеть присутствия за рубежом в сегменте поставок специальных нефтепродуктов. В частности, после завершения переходного этапа, "Роснефть" планирует начать реализацию авиатоплива, производимого на германских заводах компании, по прямым контрактам с авиакомпаниями в крупнейших аэропортах страны.

"Роснефть" также намерена организовать поставки судового топлива в морские порты Германии.

В мае 2011 г. НК "Роснефть" приобрела 50% в совместном предприятии Ruhr Oel GmbH. ROG владеет долями в четырех НПЗ на территории Германии (Гельзенкирхен - 100%; Bayernoil - 25%; MiRO - 24%; PCK Raffinerie GmbH - 37,5%). Кроме этого, СП владеет долями в пяти подводящих нефтепроводах, а также в морских терминалах на Северном, Балтийском, Средиземном и Адриатическом морях. Партнером "Роснефти" в СП ROG на паритетных основаниях является компания BP Europa SE. СП ROG - лидер на рынке Германии по объемам нефтепереработки - 21 млн т в 2014 г.

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