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Медведев: в 2017 году начнут действовать новые законы, регулирующие сферу недвижимости

Экономика и бизнес
29 декабря, 14:45 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 29, декабря. /ТАСС
Премьер-министр, в частности, сообщил об усилении контроля в сфере долевого строительства жилья
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ГОРКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Ряд важных законов, призванных обеспечить права людей в сфере недвижимости, вступит в силу с 1 января 2017 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"У нас начинает действовать закон, который направлен на защиту прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Там много новелл по отношению к застройщикам", - сказал он.

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По словам главы правительства, в частности, усиливается контроль в целом в сфере долевого строительства жилья, а также вводится единый реестр застройщиков.

"Для дополнительной защиты участников долевого строительства создается фонд, который будет формироваться за счет обязательных взносов застройщиков. В целом это, надеюсь, будет полезный документ, который будет способствовать защите наших граждан от недобросовестных застройщиков и поможет сохранить накопления на жилье", - сказал он.

Как заявил Медведев, еще одним законом вводится Единый Государственный реестр недвижимости, устанавливается новый порядок государственной кадастровой оценки. В общем, все эти законопроекты направлены на то, чтобы не только упорядочить взаимоотношения в сфере недвижимости и создать более благоприятные условия для защиты прав и интересов граждан, но и применить меры ответственности к тем, кто не исполняет обязанности", - сказал Медведев.

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