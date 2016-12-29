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ВТБ осталось без ОСАГО: чего ждать владельцам полисов

Экономика и бизнес
29 декабря, 16:12 UTC+3
Продлить или изменить договор страхования гражданской ответственности не получится, но пользоваться им можно
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

В среду, 28 декабря Центробанк ограничил лицензию компании "ВТБ-Страхование" на осуществление деятельности по ОСАГО. В комментарии ТАСС, пресс-служба компании подтвердила решение регулятора и приняла его. Рассказываем, что надо знать владельцам полисов "автогражданки".

?
У меня полис ОСАГО от "ВТБ-Страхования". Он теперь недействителен?

Нет, ваша ответственность по-прежнему застрахована. Срок действия полиса не меняется, условия договора тоже. Инспекторы ГИБДД также не вправе выписывать вам штраф, потому что вы не нарушаете закон. 

?
В мою машину врезался владелец такого страхового полиса. Он виновник аварии. Что мне делать?

В "ВТБ-Страховании" подтвердили – компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, так что механизм такой же, как и раньше – оформляйте ДТП в ГИБДД или по "европротоколу" и обращайтесь в офисы компании. Вам выплатят деньги или компенсируют ремонт автомобиля. 

?
У меня полис "ВТБ-Страхования" и я хочу вписать в него родственника. Это возможно?

Нет. Условия договора не могут изменяться с момента ограничения лицензии. Также, полис нельзя пролонгировать. Вам придется выбрать другую страховую компанию.

?
У меня полис КАСКО от той же организации. Как быть в моем случае?

Для вас ничего не изменилось. Регулятор ограничил деятельность компании в сфере ОСАГО, а для КАСКО, страхования жизни или недвижимости никаких ограничений нет. В пресс-службе компании заявляют, что намерены и в дальнейшем развивать добровольное страхование. 

 

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