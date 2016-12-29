ВТБ осталось без ОСАГО: чего ждать владельцам полисов

В "ВТБ-Страховании" подтвердили – компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, так что механизм такой же, как и раньше – оформляйте ДТП в ГИБДД или по "европротоколу" и обращайтесь в офисы компании. Вам выплатят деньги или компенсируют ремонт автомобиля.