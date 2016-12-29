ВТБ осталось без ОСАГО: чего ждать владельцам полисов

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В среду, 28 декабря Центробанк ограничил лицензию компании "ВТБ-Страхование" на осуществление деятельности по ОСАГО. В комментарии ТАСС, пресс-служба компании подтвердила решение регулятора и приняла его. Рассказываем, что надо знать владельцам полисов "автогражданки".
Нет, ваша ответственность по-прежнему застрахована. Срок действия полиса не меняется, условия договора тоже. Инспекторы ГИБДД также не вправе выписывать вам штраф, потому что вы не нарушаете закон.
В "ВТБ-Страховании" подтвердили – компания продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами, так что механизм такой же, как и раньше – оформляйте ДТП в ГИБДД или по "европротоколу" и обращайтесь в офисы компании. Вам выплатят деньги или компенсируют ремонт автомобиля.
Нет. Условия договора не могут изменяться с момента ограничения лицензии. Также, полис нельзя пролонгировать. Вам придется выбрать другую страховую компанию.
Для вас ничего не изменилось. Регулятор ограничил деятельность компании в сфере ОСАГО, а для КАСКО, страхования жизни или недвижимости никаких ограничений нет. В пресс-службе компании заявляют, что намерены и в дальнейшем развивать добровольное страхование.