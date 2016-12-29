"Газпром" подписал первый в истории контракт на экспорт российского СПГ в Казахстан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ООО "Газпром экспорт" и Global Gas Regazification, входящее в группу компаний Global Gas Group, подписали первый в истории контракт на поставку малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) автомобильным транспортом из России в Казахстан, говорится в сообщении российской компании.

Первая экспортная поставка СПГ будет осуществлена в декабре 2016 г. Всего в 2017 г. в Казахстан будет экспортировано более 5 тыс. т сжиженного метана производства ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Первым объектом, где будет использоваться российский СПГ, станет университет в Астане. В будущем этот энергоноситель планируется использовать для газификации и других объектов столицы Казахстана.

"Более активное использование природного газа - самого экологичного ископаемого энергоносителя - в крупных городах является разумной тенденцией. Приятно отметить, что в дополнение к существующему успешному сотрудничеству в области торговли трубопроводным газом мы открываем новую главу в энергетическом партнерстве России и Казахстана. Уверена, что подписанный контракт позволит нам заложить прочную основу для развития дальнейшего взаимодействия в сфере поставок малотоннажного СПГ", - сказала генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

В свою очередь генеральный директор группы компаний Global Gas Group Олег Гончаров отметил, что программа комплексной газификации Астаны и северных районов Казахстана на базе сжиженного природного газа появилась на основе поручения главы государства и соответствующего решения правительства Республики Казахстан.