Донской: решение ОПЕК не повлияет на поступления в бюджет от аукционов на недропользование

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской не ожидает, что соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти повлияет на объемы поступлений в бюджет России от аукционов на недропользование.

"Что касается поступлений в бюджет - мы, по крайней мере, в министерстве экологии и природных ресурсов, не ожидаем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они (договоренности о сокращении добычи нефти) не повлияют на решение компаний участвовать или не участвовать в конкурсе аукционов. Это другая абсолютно долгосрочная стратегия", - считает министр. Он добавил, что компании, с которыми обсуждалась данная тематика, заявили, что сокращение уровня добычи нефти не повлияет на геологоразведку.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.

Пополнение бюджета

Донской сообщил также, что более 49 млрд рублей поступили в российский бюджет в 2016 году от предоставления лицензий на пользование недрами.

"На сегодняшний день можно констатировать, что более 49 млрд рублей поступило в бюджет (от предоставления лицензий на недра - прим. ред.). Фактически мы выполнили тот план, который изначально для себя ставили", - сказал министр.

Донской охарактеризовал решение предоставлять лицензии на недра как "положительное для бюджета страны". По словам министра, за 2016 год было проведено около 35 крупных конкурсов и аукционов по предоставлению таких лицензий.