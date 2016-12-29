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Донской: решение ОПЕК не повлияет на поступления в бюджет от аукционов на недропользование

Экономика и бизнес
29 декабря, 15:12 дата обновления: 29 декабря, 15:40 UTC+3
Глава Минприроды сообщил также, что более 49 млрд рублей поступили в российский бюджет в 2016 году от предоставления лицензий на пользование недрами
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской не ожидает, что соглашение ОПЕК по сокращению добычи нефти повлияет на объемы поступлений в бюджет России от аукционов на недропользование.

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"Что касается поступлений в бюджет - мы, по крайней мере, в министерстве экологии и природных ресурсов, не ожидаем", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Они (договоренности о сокращении добычи нефти) не повлияют на решение компаний участвовать или не участвовать в конкурсе аукционов. Это другая абсолютно долгосрочная стратегия", - считает министр. Он добавил, что компании, с которыми обсуждалась данная тематика, заявили, что сокращение уровня добычи нефти не повлияет на геологоразведку.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.

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Пополнение бюджета

Донской сообщил также, что более 49 млрд рублей поступили в российский бюджет в 2016 году от предоставления лицензий на пользование недрами. 

"На сегодняшний день можно констатировать, что более 49 млрд рублей поступило в бюджет (от предоставления лицензий на недра - прим. ред.). Фактически мы выполнили тот план, который изначально для себя ставили", - сказал министр.

Донской охарактеризовал решение предоставлять лицензии на недра как "положительное для бюджета страны". По словам министра, за 2016 год было проведено около 35 крупных конкурсов и аукционов по предоставлению таких лицензий.

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Темы
Бюджет 2017-2019 Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
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Донской, Сергей Ефимович
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