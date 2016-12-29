Роспотребнадзор арестовал более 4 тыс. литров запрещенных непищевых жидкостей со спиртом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор за первые три дня действия запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей арестовал 4,2 тыс. литров такой продукции. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство с 26 декабря приостановило продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

За первые трое суток после введения ограничений специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,2 тыс. торговых точек и арестовали свыше 150 тыс. единиц запрещенной продукции общим объемом 4,2 тыс. литра. Чаще всего запрещенные жидкости встречались в продаже в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях, а также в Республике Коми. Результаты проверок переданы в правоохранительные органы.

Ранее Роспотребнадзор уточнил перечень спиртосодержащей косметики, на которую не распространяется временный запрет на продажу. Речь идет о товарах, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата. Таким образом, в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие.