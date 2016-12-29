Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 60.27
€ 63.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор арестовал более 4 тыс. литров запрещенных непищевых жидкостей со спиртом

Экономика и бизнес
29 декабря, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Специалисты проверили более 2,2 тыс. торговых точек и арестовали свыше 150 тыс. единиц запрещенной продукции общим объемом 4,2 тыс. литра
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор за первые три дня действия запрета на продажу спиртосодержащих непищевых жидкостей арестовал 4,2 тыс. литров такой продукции. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Смотрите также
В Москве приостановлена торговля спиртосодержащей непищевой продукцией

Ведомство с 26 декабря приостановило продажи спиртосодержащей продукции бытового назначения сроком на 30 дней. Исключение было сделано лишь для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Такие меры принимаются для противодействия случаям распространения спиртосодержащих продуктов, употребление которых приводит к отравлению людей.

За первые трое суток после введения ограничений специалисты Роспотребнадзора проверили более 2,2 тыс. торговых точек и арестовали свыше 150 тыс. единиц запрещенной продукции общим объемом 4,2 тыс. литра. Чаще всего запрещенные жидкости встречались в продаже в Волгоградской, Саратовской, Кировской областях, а также в Республике Коми. Результаты проверок переданы в правоохранительные органы.

Смотрите также

Роспотребнадзор уточнил перечень косметики, не подпадающей под временный запрет
Задержанный по делу об отравлениях замглавы иркутского Роспотребнадзора госпитализирован
Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции

Ранее Роспотребнадзор уточнил перечень спиртосодержащей косметики, на которую не распространяется временный запрет на продажу. Речь идет о товарах, которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, не позволяющую употреблять содержимое в качестве алкогольного суррогата. Таким образом, в ближайший месяц из магазинов не исчезнут средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, средства для ногтей, антистатики, влажные салфетки, средства, восстанавливающие цвет изделий из кожи, замши, нубука в аэрозольной упаковке, полироли для мебели и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
6
Американская компания Nikola Motor представила первый водородный грузовик
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
2016 год: вид из космоса
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Особая" ситуация на борту Ту-154 развивалась последние 10 из 70 секунд полета
2
"Не надо строить домыслы": первые итоги расследования крушения Ту-154
3
Клименко: Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета
4
Министр транспорта заявил о нештатной работе техники на борту Ту-154
5
Рогозин вручил паспорт РФ известному украинскому ученому-оборонщику
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В Дагестане пресечена деятельность скрытой ячейки сторонников ИГ
Темы дня
Реклама