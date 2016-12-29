Сбербанк спишет кредиты погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. Родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-11-66", - сообщили в банке.

Ранее министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов сообщил, что Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников.

На такой же шаг готовы пойти и другие кредитные организации. Банк ВТБ 24 объявил о готовности списать задолженность погибших в катастрофе Ту-154. О готовности помочь родственникам погибших сообщили сегодня банки "Открытие" и "Хоум кредит".

Также сообщалось, что ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154 в новогодние праздники.

Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.