Сбербанк спишет кредиты погибших в катастрофе Ту-154

AIPS признала Болта и Байлз лучшими спортсменами 2016 годаСпорт 29 декабря, 17:24
СМИ: Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТОМеждународная панорама 29 декабря, 17:20
Минкульт Польши выкупил "Даму с горностаем" у частного владельцаКультура 29 декабря, 17:10
Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 годаНовости Липецкой области 29 декабря, 17:06
Корпорация МСП расширила список приоритетных сфер по кредитной программе "6,5%"Корпорация МСП 29 декабря, 16:47
Источник: Самедов не поедет на сбор "Локомотива", если останется в клубеСпорт 29 декабря, 16:45
"Зенит" намерен приобрести футболиста "Шахтера" Ракицкого за €15 млнСпорт 29 декабря, 16:44
Бывший чемпион мира по боксу Хаттон заявил, что пытался покончить с собойСпорт 29 декабря, 16:40
Тарханов: молодым футболистам "Урала" важно иметь рядом такого игрока, как ШироковСпорт 29 декабря, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Правление Сбербанка приняло решение о списании кредитов и процентов по ним всех погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154. Родственникам погибших необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-11-66", - сообщили в банке.
Ранее министр транспорта РФ, председатель комиссии по расследованию трагедии Максим Соколов сообщил, что Сбербанк принял решение о списании кредитов, долгов погибших, но для этого необходимо получить соответствующие заявления от близких родственников.
На такой же шаг готовы пойти и другие кредитные организации. Банк ВТБ 24 объявил о готовности списать задолженность погибших в катастрофе Ту-154. О готовности помочь родственникам погибших сообщили сегодня банки "Открытие" и "Хоум кредит".
Также сообщалось, что ряд отделений ВТБ и Сбербанка в Москве будут выплачивать компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154 в новогодние праздники.
Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.