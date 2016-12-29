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Путин поручил установить критерии очередности капремонта в домах с учетом их износа

Экономика и бизнес
29 декабря, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Поручение дано по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", состоявшегося 22 ноября
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2017 года установить критерии очередности капитального ремонта многоквартирных домов с учетом их износа.

Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", состоявшегося 22 ноября 2016 года.

"Представить предложения о целесообразности законодательного урегулирования вопросов, касающихся установления критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом физического износа их основных конструктивных элементов", - говорится в поручении.

Кроме того, до 15 февраля 2017 года правительству предстоит подготовить законопроекты о создании механизма общественного контроля и учета мнения граждан при разработке и утверждении территориальных схем обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и при выборе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Также правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ до 1 апреля нужно будет включить в перечень показателей, характеризующих общие критерии независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, показатели доступности таких услуг для инвалидов.

До 1 марта кабмину необходимо подготовить доклад по ситуации в области охраны здоровья обучающихся в школах и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи.

Генеральной прокуратуре до 1 июня 2017 года поручено провести проверку законности выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию находящихся в государственной или муниципальной собственности объектов социальной сферы, которые не используются по целевому назначению и фактически являются объектами незавершенного строительства.

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