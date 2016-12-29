Путин поручил подготовить решения об урезании прав кредитора на погашение долга по кредиту

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку к 1 марта 2017 года подготовить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по потребительскому кредиту. Как сообщает пресс-служба Кремля, поручение дано по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий", состоявшегося 22 ноября 2016 года.
"Правительству совместно с Банком России представить предложения об ограничении прав кредитора на истребование просроченной задолженности по договору потребительского кредита в случае, если на момент заключения такого договора соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое ЦБ РФ", - говорится в документе.
К этому же сроку ЦБ и кабмин должны подготовить предложения об установлении обязанности банков и некредитных финансовых организаций проводить проверку наличия у гражданина обязательств по договорам кредита при выдаче ему нового потребительского займа.
Кроме того, кабмину поручено до 1 февраля обеспечить доработку проекта закона о финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций и принятие его в первоочередном порядке.
Помимо этого, правительству поручено к 1 марта обеспечить переход на электронную форму торгов в рамках приватизации государственного или муниципального имущества, проводимых в том числе через компании-агенты, осуществляющие от имени Российской Федерации функции продавца, в целях повышения эффективности и прозрачности проведения таких торгов.