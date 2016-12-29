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"Газпром" в 2016 году увеличил экспорт газа в Европу до 179 млрд куб. м

Экономика и бизнес
29 декабря, 18:17 дата обновления: 29 декабря, 18:49 UTC+3
Отмечается также, что холдинг в 2016 году добыл 419 млрд кубометров газа
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12% по сравнению с прошлым годом - до более 179 млрд кубометров, сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер на селекторном совещании.

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"В дальнее зарубежье в этом году - это можно сказать уже практически точно - объем поставок составит более 179 млрд куб. м газа. Это исторический максимум. В целом поставки газа на экспорт в дальнее зарубежье мы нарастим в уходящем году на 12%", - сказал он.

Миллер рассказал также, что "Газпром" в 2016 году незначительно увеличил добычу газа по сравнению с прошлым годом - до 419 млрд кубометров с 418,7 млрд кубометров.

"В 2016 году мы с вами нарастили объем добычи газа. По итогам года он составит более 419 млрд куб. м. Это больше, чем в 2015 году, и на 11 млрд куб. м больше плановых показателей", - сказал он.

"Северный поток" полностью загружен

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Глава компании отметил также, что газопровод "Северный поток", по оперативным данным, загружен более чем на 100%.

"По оперативным данным на сегодняшнее утро, "Северный поток" загружен даже больше, чем на 100%. Более 150 млн куб. м газа в сутки мы сегодня поставляем через этот газопровод. И тот факт, что потребление среди стран, которые являются нашими ключевыми партерами, растет, еще раз подтверждает, что проект "Северный поток - 2" чрезвычайно востребован европейским рынком", - сказал он.

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