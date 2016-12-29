"Газпром" начнет укладку "Турецкого потока" во второй половине 2017 года

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Газпром" в 2016 году закончил создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод "Турецкий поток", готовность российской стороны для поставок составляет 100%.
Во второй половине 2017 года начнется укладка газопровода в Черном море, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании.
"Мы с вами также успешно продолжили работу по реализации другого крупного экспортного газотранспортного проекта - "Турецкий поток". Получены разрешения и согласования, и во второй половине 2017 года мы с вами начнем укладку трубы в Черном море. Надо отметить то, что в этом году мы с вами в полном объеме закончили создание на российской территории мощностей для подачи 31,5 млрд куб. м газа в газопровод "Турецкий поток". Это касается и линейной части, это касается и компрессорных станций. То есть готовность с российской стороны для поставок газа по "Турецкому потоку" по итогам нашей работы в 2016 году 100%-ная", - сказал Миллер.