Импортные товары составляют 20% потребительской корзины Москвы

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Импортные товары в 2016 году составили 20% от общей потребительской корзины Москвы. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила в эфире телеканала "Москва 24".
"Относительно продовольственного рынка мы достигли достаточно серьезного прорыва. Импорт составляет только 20% от общей потребительской корзины. При этом нужно отметить, что это, прежде всего, те товары, которые, в принципе, в наших широтах не произрастают", - сказала Сергунина.
По ее словам, импортозамещение "будет всегда актуально, потому что импортозамещение - это не только наличие российского продукта на столе у потребителя, а это рабочие места у производителя".
Объем экспорта в 2016 году в то же время значительно вырос. Ранее глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников сообщил в интервью ТАСС, что экспорт московских предприятий в 2016 году вырос на четверть - свои показатели улучшили компании в сферах обрабатывающей промышленности, IT и науки. Сейчас, по данным департамента, 45% предприятий имеют доходы от экспорта.