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"Вымпелком" исключил Слободина из совета директоров

Экономика и бизнес
29 декабря, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Бывший глава российского "Вымпелкома" является подозреваемым по делу о взятках на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми
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Михаил Слободин

Михаил Слободин

© Артем Коротаев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Вымпелком" на внеочередном собрании переизбрали совет директоров компании.

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Согласно материалам оператора, бывший глава российского "Вымпелкома" Михаил Слободин был исключен из совета директоров спустя почти четыре месяца после отставки.

Его заменил Кристофер Шлаффер, который ранее работал в Deutsche Telekom, а в начале 2016 года был назначен директором digital-направления глобального Vimpelcom.

Помимо Шлаффера, в новый совет директоров оператора вошли коммерческий директор Vimpelcom Михаил Герчук, технический директор Vimpelcom Йогеш Малик, финансовый директор Vimpelcom Эндрю Дэвис и бывший гендиректор "Вымпелкома" Антон Кудряшов, который затем также перешел в глобальную материнскую компанию на должность исполнительного директора.

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Слободин наряду с экс-главой "Т Плюс" (входит в группу "Ренова") Борисом Вайнзихером и совладельцем группы компаний "Ренова" Евгением Ольховиком является подозреваемым по делу о взятках на сумму более 800 млн рублей бывшему руководству Республики Коми. Дело относится к 2007-2014 годам, в этот период (2002-2010 годы) Слободин руководил "КЭС- Холдингом" (нынешний "Т Плюс").

Вечером 5 сентября холдинг Vimpelcom Ltd. (владеет 100% российского "Вымпелкома") объявил о том, что Слободин, возглавлявший российский бизнес оператора с 2013 года, покинул свой пост. Он был объявлен в федеральный розыск, он покинул Россию накануне возбуждения уголовного дела и не вернулся до сих пор, хотя и обещал.

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