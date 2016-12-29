В "Транснефти" заявили, что "Роснефть" не оплатила поставки нефти

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" направила "Роснефти" платежные поручения на оплату поставок нефти, но не получила оплаты, сообщил журналистам официальный представитель трубопроводной компании Игорь Демин.

"Компанией "Транснефть" получено решение Арбитражного суда г. Москвы по предварительным мерам обеспечения транспортировки нефти компании "Роснефть" до получения искового заявления от "Роснефти" к "Транснефти". В ночь с 28 на 29 декабря были подготовлены и в 10.30 утра отправлены в "Роснефть" задания на платеж, после оплаты которых "Транснефть" может начать оформлять маршрутные поручения, являющиеся обязательным документом для осуществления транспортировки. В течение всего рабочего дня 29 декабря оплаты компанией "Роснефть" произведено не было", - сказал он.

Демин также сообщил, что одновременно с этим от компании "Роснефть" получена месячная пролонгация договора на транспортировку нефтепродуктов (вопрос нефтепродуктов судом не рассматривался).

"Необходимые платежные поручения были выполнены "Роснефтью". Таким образом, своим продолжающимся бездействием менеджмент компании "Роснефть" в очередной раз делает попытку поставить работу компании "Транснефть" в неправовые рамки, добиваясь нестандартных с рынком, эксклюзивных условий работы", - считает Демин.

Арбитражный суд Москвы ранее принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти", запретив "Транснефти" прекращать транспортировку нефти с 1 января 2017 года.

Ранее Демин сообщал, что "Роснефть" до сих пор не заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на следующий год.

Суд уточнил, что "Роснефть" должна подать иск с требованиями к "Транснефти" не позднее 25 января 2017 г., иначе обеспечительные меры, наложенные судом, будут сняты. В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантирует оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".

Суть конфликта

По данным суда, 17 ноября "Транснефть" направила в "Роснефть" подписанный со своей стороны договор №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. "Роснефть" в своем ответе указала на необходимость приведения документа в соответствие с требованиями закона. Между компаниями возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти. "Транснефть" предлагала подписать отправленный договор, указав, что "в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 год "Транснефть" вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг в январе 2017 года".

Суд отмечает, что 19 декабря "Роснефть" направила в "Транснефть" протокол разногласий с предложениями по каждому пункту изменений и дополнений, а также обоснование акцепта на иных условиях. По закону срок для рассмотрения протокола разногласий истекает для "Транснефти" 19 января.

"Роснефть" в своем заявлении указала, что отсутствие между сторонами заключенного договора на оказание услуг по транспортировке нефти на 2017 год, а также возможный отказ "Транснефти" в прокачке нефти "Роснефти" может привести к остановке деятельности "Роснефти", так как ежедневно по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" обеспечивается транспортировка до 1,3 млн тонн нефти по договору.