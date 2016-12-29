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В "Транснефти" заявили, что "Роснефть" не оплатила поставки нефти

Экономика и бизнес
29 декабря, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС
Арбитражный суд Москвы ранее принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти", запретив "Транснефти" прекращать транспортировку нефти с 1 января 2017 года
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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" направила "Роснефти" платежные поручения на оплату поставок нефти, но не получила оплаты, сообщил журналистам официальный представитель трубопроводной компании Игорь Демин.

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"Компанией "Транснефть" получено решение Арбитражного суда г. Москвы по предварительным мерам обеспечения транспортировки нефти компании "Роснефть" до получения искового заявления от "Роснефти" к "Транснефти". В ночь с 28 на 29 декабря были подготовлены и в 10.30 утра отправлены в "Роснефть" задания на платеж, после оплаты которых "Транснефть" может начать оформлять маршрутные поручения, являющиеся обязательным документом для осуществления транспортировки. В течение всего рабочего дня 29 декабря оплаты компанией "Роснефть" произведено не было", - сказал он.

Демин также сообщил, что одновременно с этим от компании "Роснефть" получена месячная пролонгация договора на транспортировку нефтепродуктов (вопрос нефтепродуктов судом не рассматривался).

"Необходимые платежные поручения были выполнены "Роснефтью". Таким образом, своим продолжающимся бездействием менеджмент компании "Роснефть" в очередной раз делает попытку поставить работу компании "Транснефть" в неправовые рамки, добиваясь нестандартных с рынком, эксклюзивных условий работы", - считает Демин.

Арбитражный суд Москвы ранее принял обеспечительные меры по заявлению "Роснефти", запретив "Транснефти" прекращать транспортировку нефти с 1 января 2017 года.

Ранее Демин сообщал, что "Роснефть" до сих пор не заключила с "Транснефтью" договор на транспортировку нефти и нефтепродуктов на следующий год.

Суд уточнил, что "Роснефть" должна подать иск с требованиями к "Транснефти" не позднее 25 января 2017 г., иначе обеспечительные меры, наложенные судом, будут сняты. В качестве встречного обеспечения "Роснефть" гарантирует оплату оказанных услуг "по цене, установленной условиями незаключенного договора №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год с протоколом разногласий, в отношении которой отсутствуют разногласия между сторонами".

Суть конфликта

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По данным суда, 17 ноября "Транснефть" направила в "Роснефть" подписанный со своей стороны договор №0017016 об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год. "Роснефть" в своем ответе указала на необходимость приведения документа в соответствие с требованиями закона. Между компаниями возникли разногласия о целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти. "Транснефть" предлагала подписать отправленный договор, указав, что "в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 год "Транснефть" вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг в январе 2017 года".

Суд отмечает, что 19 декабря "Роснефть" направила в "Транснефть" протокол разногласий с предложениями по каждому пункту изменений и дополнений, а также обоснование акцепта на иных условиях. По закону срок для рассмотрения протокола разногласий истекает для "Транснефти" 19 января.

"Роснефть" в своем заявлении указала, что отсутствие между сторонами заключенного договора на оказание услуг по транспортировке нефти на 2017 год, а также возможный отказ "Транснефти" в прокачке нефти "Роснефти" может привести к остановке деятельности "Роснефти", так как ежедневно по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" обеспечивается транспортировка до 1,3 млн тонн нефти по договору.

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