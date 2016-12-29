Кудрин прогнозирует в начале 2017 года минимальный рост экономики

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что российская экономика выходит из отрицательных темпов роста, и уже в начале 2017 года можно будет наблюдать пусть и минимальный, но положительный рост. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сейчас российская экономика потихоньку выходит из отрицательных темпов роста. Скорее всего, в начале следующего года мы будем иметь положительные, минимальные, но положительные темпы роста", - сказал он.

Кудрин также ожидает, что темпы роста российской экономики в 2019 году могут превысить 3%, а к 2021 году составить 4% в год.

"Мы можем уже в 2019 году выйти выше уровня 3% и где-то к 2021-2022 году выйти на уровень 4%. Собственно, мы на эти ориентиры рассчитываем и, собственно, все наши меры исходят из этого", - сказал он.

В то же время, по мнению главы ЦСР, "пока такого устойчивого, долгосрочного интереса к российскому рынку не возникает". В частности, напомнил он, остаются проблемы с волатильностью цен на нефть - они неустойчивы и их нельзя воспринимать как устойчивые. Кудрин подчеркнул, что есть большое количество факторов, способных повлиять на снижение стоимости нефти.

"Это зависит от многих договоренностей или неисполнения этих договоренностей, в том числе по поводу сокращения добычи (нефти). Но одновременно есть еще целый ряд факторов, которые могут опять повлиять на снижение (цен на нефть), включая дополнительную добычу в мире и прочее. И, может быть, стагнация спроса, если в Китае будет осложняться ситуация с экономическим ростом", - сказал Кудрин.

О ценах на нефть

Глава ЦСР также считает, что пока цены на нефть остаются не устойчивыми. Он отметил, что есть большое количество факторов, способных повлиять на снижение стоимости нефти.

"Пока такого устойчивого, долгосрочного интереса к российскому рынку не возникает в связи с тем, что у нас остаются и проблемы с волатильностью цен на нефть, они не устойчивы, и мы не можем воспринимать их сегодня как устойчивые, это зависит от многих договоренностей или неисполнение этих договоренностей, в том числе по поводу сокращения добычи. Но одновременно еще есть целый ряд факторов, которые могут опять повлиять на снижение, включая дополнительную добычу в мире и прочее, и, может быть, стагнацию спроса, если в Китае будет осложняться ситуация с экономическим ростом", - сказал он.

Стратегия развития до 2024 года Центр стратегических разработок (ЦСР) к январю - февралю 2017 года подготовит окончательные предложения по Стратегии развития России до 2024 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил глава ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин. "Работа над стратегией развития России в полном разгаре. У нас еще по большинству вопросов только предложения или альтернативные сценария решения. Мы активно как с профессиональным сообществом, с ведущими экспертами, так и с членами правительства их обсуждаем. Только в январе - феврале, может быть, выстроится окончательная картина многих решений", - сказал он.