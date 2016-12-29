Кудрин: средняя пенсия в РФ равна 35% от средней зарплаты против 60% в развитых странах

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя пенсия в России составляет 35% от средней заработной платы, в то время как в развитых странах этот показатель находится на уровне 60%.
Такие цифры привел глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы предполагаем держаться пока на уровне 35%. От средней зарплаты сегодня средняя пенсия составляет примерно 35%, а вообще-то в развитых странах он достигает и 60%, и 70%", - сказал он.
Постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет может занять 8 и более лет, заявил глава ЦСР.
"Это (повышение пенсионного возраста), безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8-15 лет в зависимости от темпа перехода. Так делают все страны, поэтому никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст", - сказал он.
Кудрин отметил, что рассматриваются различные сценарии. "Мы не остановились, мы очень серьезно работаем с социологами. Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один - два года больше, один - два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам", - добавил глава ЦСР.