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Кудрин: средняя пенсия в РФ равна 35% от средней зарплаты против 60% в развитых странах

Экономика и бизнес
29 декабря, 20:14 UTC+3
Глава ЦРС также отметил, что постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет может занять 8 и более лет
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Средняя пенсия в России составляет 35% от средней заработной платы, в то время как в развитых странах этот показатель находится на уровне 60%.

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Такие цифры привел глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы предполагаем держаться пока на уровне 35%. От средней зарплаты сегодня средняя пенсия составляет примерно 35%, а вообще-то в развитых странах он достигает и 60%, и 70%", - сказал он.

Сколько времени займет повышение пенсионного возраста

Постепенное повышение пенсионного возраста в России до 63 лет может занять 8 и более лет, заявил глава ЦСР.

"Это (повышение пенсионного возраста), безусловно, не делается в одночасье, это растягивается, допустим, на 8-15 лет в зависимости от темпа перехода. Так делают все страны, поэтому никто не должен беспокоиться, что всем сразу надо будет переходить на какой-то другой возраст. По полгода или году в год будет меняться этот возраст", - сказал он.

Кудрин отметил, что рассматриваются различные сценарии. "Мы не остановились, мы очень серьезно работаем с социологами. Пока мы ориентируемся на 63 года, может быть, один - два года больше, один - два года меньше для мужчин и женщин. Мы сейчас смотрим, насколько люди готовы адаптироваться нормально на протяжении многих лет к этим возрастам", - добавил глава ЦСР.

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