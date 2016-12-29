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Глава РФПИ прогнозирует ослабление или снятие западных санкций в отношении РФ в 2017 г.

Экономика и бизнес
29 декабря, 21:07 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ожидает, что западные санкции в отношении России будут ослаблены или полностью сняты в 2017 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы считаем, что аспект санкций в следующем году будет фактически минимален и что во многом они будут ослаблены или сняты", - сказал Дмитриев.

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