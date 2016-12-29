Поступления в бюджет от доходов приватизации в 2016 году увеличились на 60%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Поступления в бюджет от доходов от приватизации активов в 2016 году увеличились на 60% (до 9,88 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

"Несмотря на общее снижение инвестиционного спроса, выразившееся в сокращении числа состоявшихся торгов (в 2016 году каждые 9 из 10 аукционов признавались несостоявшимися в связи с отсутствием заявок), за счет интенсификации усилий по предпродажной подготовке, маркетингу, расширения каналов продаж (более активное использование региональных площадок территориальных управлений, привлечение независимых продавцов, привлечение электронных площадок), в 2016 году удалось в 3 раза перевыполнить показатели 2015 года и по общему количеству приватизационных сделок: 445 сделок в 2016 году против 141 сделки в 2015 году", - отмечается на сайте ведомства.

Кроме того, по состоянию на 28 декабря 2016 полученные средства превысили план программы приватизации на 16%.