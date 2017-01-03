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Glencore и катарский фонд объявили о закрытии сделки по покупке акций "Роснефти"

Экономика и бизнес
3 января, 19:35 UTC+3
Трейдер сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, анонсированной 10 декабря 2016 года
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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти". Об этом говорится в распространенном сообщении Glencore.

"Компания сообщает, что окончательное урегулирование было завершено и достигнуто закрытие сделки, о которой говорилось в пресс-релизе от 10 декабря 2016 года", - сказано в сообщении, которое называется "Новое стратегическое партнерство между Glencore и Qatar Investment Authority, связанное с "Роснефтью".

Ранее "Роснефтегаз" и консорциум, состоящий из Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого производителя и трейдера Glencore, подписали соглашение по продаже 19,5% акций "Роснефти" за 692 млрд рублей. Бюджет РФ получил от приватизации 710,8 млрд рублей, включая 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов "Роснефтегаза", обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров "Роснефти" в рамках подготовки к приватизации компании.

Приватизация в России: "Роснефть" - и товар, и купец

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