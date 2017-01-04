Стоимость билетов на "Аэроэкспресс" вырастет до 500 рублей

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стоимость билетов на "Аэроэкспресс" по тарифу "Стандартный" составит 500 рублей. При этом изменения коснутся только билетов, приобретенных через кассы и билетопечатающие автоматы.

Пассажиры, предпочитающие оформлять проездные документы на сайте компании или через мобильное приложение, по- прежнему могут купить билеты за 420 рублей. Также не меняется стоимость билетов в бизнес-класс (1000 рублей), тарифов "Семейный" (990 рублей), "Групповой" (990 рублей), "Детский" (130 рублей) и абонементов.

ООО "Аэроэкспресс" - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек - на 22% меньше, чем годом ранее.

ООО "Дельта-Транс-Инвест" (входит в "Трансгрупп АС") принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", ОАО "РЖД" - 25%, остальные доли принадлежат бизнесменам Искандеру Махмудову (17,5%), Андрею Бокареву (7,5%) и генеральному директору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко (4,16%).