СМИ: банки могут потерять до 15,5 млрд рублей из-за закона о банкротстве

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Кредитные организации могут потерять около 15,5 млрд рублей вследствие реструктуризации или списания долгов граждан, подпадающих под закон о банкротстве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на подсчеты Национального центра банкротств (НЦБ) и другие источники.
"Общая сумма долга подпадающих под закон о банкротстве граждан перед кредитными организациями составляла на 1 декабря 15,46 млрд рублей. Величина безнадежного долга одного потенциально несостоятельного гражданина составляет в среднем 1,27 млн рублей", - приводит газета оценку НЦБ.
При этом банки не испытывают затруднений при реструктуризации или списании долгов обанкротившихся граждан, подчеркивает глава НЦБ Дмитрий Токарев. Наоборот, благодаря списанию общей суммы задолженности для банков "упрощается процедура кредитования".
По данным газеты, представители кредитных организаций также считают, что списание долгов обанкротившихся граждан не может повлечь за собой определенные риски. В частности, представители Сбербанка отмечают, что процедура банкротства скорее положительно влияет на деятельность банка, так как позволяет очистить баланс банка от невозвратных кредитов.