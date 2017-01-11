Нефтяные компании вложат в сланцевое месторождение в Аргентине $5 млрд

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские власти достигли соглашения с несколькими нефтегазовыми компаниями об инвестировании $5 млрд в разработку сланцевого месторождения Вака Муэрта в провинции Неукен. Об этом сообщил президент республики Маурисио Макри.
"В соответствии с достигнутой договоренностью компании обязались выделить инвестиции", - заявил президент. "Речь идет о $5 млрд в течение первого года. В последующие годы эта сумма должна увеличиться в более чем два раза", - добавил он. В соглашении участвуют аргентинские нефтегазовые компании YPF и Pan American Energy, французская Total, американская Chevron и нидерландско-британская Shell.
В обмен на инвестиции аргентинские власти гарантируют производителям газа, что цена на произведенное топливо будет не ниже $7,5 за 1 млн британских тепловых единиц. Власти также берут на себя развитие инфраструктуры, в частности, автомобильных и железных дорог. Правительство Неукена также обязуется не поднимать налоги. Профсоюзы рабочих сектора пообещали внести вклад в снижение стоимости добычи.
"Эти $5 млрд важны не сами по себе. Важнее, что они создадут рабочие места", - отметил Макри. Он также выразил надежду, что в будущем подобные соглашения удастся достигнуть и в других секторах экономики.
Вака Муэрта - месторождение нетрадиционных углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей сланцевой нефти и 308 трлн кубических футов сланцевого газа.