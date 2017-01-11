Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нефтяные компании вложат в сланцевое месторождение в Аргентине $5 млрд

Экономика и бизнес
11 января, 2:11 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Аргентинский президент отметил важность создаваемых инвестициями новых рабочих мест
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Keith Srakocic, архив

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские власти достигли соглашения с несколькими нефтегазовыми компаниями об инвестировании $5 млрд в разработку сланцевого месторождения Вака Муэрта в провинции Неукен. Об этом сообщил президент республики Маурисио Макри.

"В соответствии с достигнутой договоренностью компании обязались выделить инвестиции", - заявил президент. "Речь идет о $5 млрд в течение первого года. В последующие годы эта сумма должна увеличиться в более чем два раза", - добавил он. В соглашении участвуют аргентинские нефтегазовые компании YPF и Pan American Energy, французская Total, американская Chevron и нидерландско-британская Shell.

В обмен на инвестиции аргентинские власти гарантируют производителям газа, что цена на произведенное топливо будет не ниже $7,5 за 1 млн британских тепловых единиц. Власти также берут на себя развитие инфраструктуры, в частности, автомобильных и железных дорог. Правительство Неукена также обязуется не поднимать налоги. Профсоюзы рабочих сектора пообещали внести вклад в снижение стоимости добычи.

"Эти $5 млрд важны не сами по себе. Важнее, что они создадут рабочие места", - отметил Макри. Он также выразил надежду, что в будущем подобные соглашения удастся достигнуть и в других секторах экономики.

Вака Муэрта - месторождение нетрадиционных углеводородов, открытое в 2010 году компанией Repsol-YPF. Его запасы оцениваются в 16 млрд баррелей сланцевой нефти и 308 трлн кубических футов сланцевого газа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Макри, Маурисио
Страны
Аргентина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама