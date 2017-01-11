Всемирный банк: производство в РФ вступило в фазу оживления после кризиса

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ЛОНДОН, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Промышленное производство в России вступило в фазу посткризисного оживления в результате того, что страна сумела удачно подготовиться к периоду низких цен на сырье. Об этом заявила на состоявшейся в Лондоне пресс-конференции для журналистов Франциска Онсорг - ведущий автор доклада "Глобальные экономические перспективы", представленного в 21:00 по британскому времени во вторник (00:00 мск) Всемирным Банком.
"В России промышленное производство вступило в фазу оживления после экономического кризиса", - констатировала она.
По словам Онсорг, "средние цены на сырьевые товары и нефть в 2016 году оказались почти на 30% ниже, чем в 2015". "Однако затем, - добавила она, - произошло действительно большое изменение в течение года, когда между январем и декабрем (2016 года) нефтяные цены выросли более чем на 70%, и на этом выиграли все нефтяные экспортеры, включая Россию".
"Но кроме того, - подчеркнула автор доклада, - Россия на очень раннем этапе предприняла необходимые меры по корректировке своей политики, позволив свободно колебаться валютному курсу. Многие же другие отложили такой шаг".
По словам Франциски Онсорг, "Россия обеспечила подпитку экономики ликвидными средствами, то есть приняла необходимые меры по корректировке своей экономики для ее существования в условиях низких цен на сырьевые товары".