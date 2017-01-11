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Небольшим ростом котировок открылись торги в Токио

Экономика и бизнес
11 января, 3:50 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Индекс Nikkei за первые 15 минут операций вырос на 0,29%
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ТОКИО, 11 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись небольшим ростом котировок - инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне предстоящей первой пресс- конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) вырос на 0,29%, до 19 357,13 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, поднялся на 0,37%, до 1 548,05 пункта.

Инвесторы в Токио выжидают, не рискуя предпринимать активные действия в преддверии первой пресс-конференции Дональда Трампа, на которой могут проясниться подробности экономической политики избранного президента США, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзо Сакаи. "Все ждут, что сегодня скажет Дональд Трамп - особенно по части экономики", - отметил он.

Движение курсов валют также практически замерло - с открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,05 пункта и вышел на отметку в 115,78-115,79 иен за доллар.

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