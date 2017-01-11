Росприроднадзор зафиксировал в 2016 г. 3,6 тыс. нефтеразливов

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ТАНХОЙ /РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ/, 11 января. /ТАСС/. Органами Росприроднадзора в 2016 г. зафиксировано 3,6 тыс. фактов разливов нефти и ее производных, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.
"В 2016 году территориальными органами Росприроднадзора зафиксировано 3 тыс. 617 фактов разлива нефти и ее производных. По фактам нефтеразливов наложено 270 штрафов на юридических лиц, производящих добычу и транспортировку нефти, на общую сумму 13 млн рублей", - сказал Донской.