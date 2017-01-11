Число безработных в Южной Корее впервые с 2000 года превысило 1 млн человек

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СЕУЛ, 11 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Число безработных граждан Республики Корея в 2016 году впервые с 2000 года превысило 1 млн человек. Об этом сообщило правительство страны.
"Таким образом, уровень безработицы достиг 3,7% трудоспособного населения, что является максимальным показателем за последние 16 лет", - отмечается в сообщении. Кроме того, говорится в нем, рекордного показателя достигла безработица среди молодежи до 30 лет - 9,8%.
Общая численность занятых в Южной Корее составила 26,2 млн человек.
В производственном секторе экономики в 2016 году работали 4,48 млн человек - на 5 тыс. меньше, чем годом ранее. Сокращение в этой сфере отмечено впервые с 2009 года.