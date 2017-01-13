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Первые итоги исследования готовности государств к будущему представят на ПМЭФ

Экономика и бизнес
13 января, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
При составлении "Индекса будущего" государства будут оцениваться по нескольким критериям, в том числе таким, как состояние экономики, технологическая развитость, качество образования
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и международного дискуссионного клуба "Валдай" планируют представить первые итоги исследования готовности государств к будущему "Индекс будущего" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а окончательные результаты могут быть презентованы на заседании Валдайского клуба в октябре. Об этом заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Гайдаровском форуме "Россия и мир: выбор приоритетов", который проходит в Москве.

"Есть амбициозный ориентир: май-июнь этого года - ПМЭФ, мы хотели к этому моменту уже представить первые данные, ну а итоговый результат ожидается в октябре на очередном форуме Валдайского клуба", - сказал Федоров.

При этом он уточнил, что на ПМЭФ планируется представить данные по 20-25 странам, затем будут подготовлены данные по 50 государствам.

Ранее сообщалось о том, что индекс будет составлять международная группа экспертов, основу которой составят эксперты Международного клуба "Валдай". Организацией опросов и анализом полученных данных займутся специалисты ВЦИОМ.

При составлении "Индекса будущего" государства будут оцениваться по нескольким критериям, в том числе таким, как состояние экономики, технологическая развитость, качество образования, развитие науки, уровень культуры и коммуникаций, качество жизни, природные ресурсы и экология.

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