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Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется

Экономика и бизнес
13 января, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко отметил, что эта проблема наносит колоссальный урон
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Алексей Алексеенко

Алексей Алексеенко

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка четверти продуктов питания в России фальсифицируется, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме.

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"По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", - сказал он.

Эта проблема наносит колоссальный урон, подчеркнул Алексеенко.

В середине 2016 года Россельхознадзор опубликовал информацию о различных способах фальсификации молочной продукции. Как сообщили в ведомстве, в целях удешевления продукции компании, помимо растительных жиров, добавляют в продукцию крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты, гипс, разбавляют водой. При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что доля фальсифицированной молочной продукции (с использованием растительных жиров) в России в 2015 году составила 11%, в некоторых случаях доля фальсификата в молочной продукции достигала 50%.

Однако позже министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что больше 90% проб российского молока, которые взяли Россельхознадзор и Роспотребнадзор, соответствуют всем стандартам качества, при этом доля фальсификатов "мизерная".

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