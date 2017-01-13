Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Порядка четверти продуктов питания в России фальсифицируется, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме.

"По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", - сказал он.

Эта проблема наносит колоссальный урон, подчеркнул Алексеенко.

В середине 2016 года Россельхознадзор опубликовал информацию о различных способах фальсификации молочной продукции. Как сообщили в ведомстве, в целях удешевления продукции компании, помимо растительных жиров, добавляют в продукцию крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоты, гипс, разбавляют водой. При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал, что доля фальсифицированной молочной продукции (с использованием растительных жиров) в России в 2015 году составила 11%, в некоторых случаях доля фальсификата в молочной продукции достигала 50%.

Однако позже министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что больше 90% проб российского молока, которые взяли Россельхознадзор и Роспотребнадзор, соответствуют всем стандартам качества, при этом доля фальсификатов "мизерная".