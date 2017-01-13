Глава профсоюза шахтеров Украины заявил о нехватке угля для успешного прохождения зимы

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КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Существующих запасов угля на Украине в размере 1,9 млн тонн недостаточно для успешного прохождения отопительного сезона, учитывая холодную зиму. Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.
"С такими запасами в размере 1,9 млн тонн угля, на самом деле, трудно будет в условиях холодной зимы пройти зимний период, как это проявилось во время рождественских праздников", - написал он на своей странице в Facebook.
Волынец подчеркнул, что из-за недостатка угля правительство перешло на режим полной энергетической экономии. "Школы закрывают под предлогом гриппа или "по просьбе родителей", такая же ситуация в вузах и медицинских учреждениях, - отметил он. - Режим полной энергетической экономии привел к энергетической бедности населения: люди, не имея возможности платить за тепло, живут семьями в более или менее утепленных комнатах или спят в шубах".
Накануне министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что на складах украинских ТЭС и ТЭЦ на сегодня накоплено 1,9 млн тонн угля. При этом министр заверил, что ситуация с поставками электроэнергии под контролем, даже при условии низких температур до минус 20 градусов. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", - сказал министр.
В свою очередь глава правительства Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. Премьер также выразил убеждение, что на складах "в постоянном наличии" должны быть 1,9-2 млн тонн угля.