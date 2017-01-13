Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава профсоюза шахтеров Украины заявил о нехватке угля для успешного прохождения зимы

Экономика и бизнес
13 января, 19:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, января. /ТАСС
Михаил Волынец подчеркнул, что из-за недостатка угля украинские власти перешли на режим полной энергетической экономии
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Существующих запасов угля на Украине в размере 1,9 млн тонн недостаточно для успешного прохождения отопительного сезона, учитывая холодную зиму. Такое мнение высказал глава Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Смотрите также
Вице-премьер Украины заверил украинцев, что запасов газа хватит до конца зимы

"С такими запасами в размере 1,9 млн тонн угля, на самом деле, трудно будет в условиях холодной зимы пройти зимний период, как это проявилось во время рождественских праздников", - написал он на своей странице в Facebook.

Волынец подчеркнул, что из-за недостатка угля правительство перешло на режим полной энергетической экономии. "Школы закрывают под предлогом гриппа или "по просьбе родителей", такая же ситуация в вузах и медицинских учреждениях, - отметил он. - Режим полной энергетической экономии привел к энергетической бедности населения: люди, не имея возможности платить за тепло, живут семьями в более или менее утепленных комнатах или спят в шубах".

Накануне министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщил, что на складах украинских ТЭС и ТЭЦ на сегодня накоплено 1,9 млн тонн угля. При этом министр заверил, что ситуация с поставками электроэнергии под контролем, даже при условии низких температур до минус 20 градусов. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", - сказал министр.

В свою очередь глава правительства Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. Премьер также выразил убеждение, что на складах "в постоянном наличии" должны быть 1,9-2 млн тонн угля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
20 лучших фото недели: часы Обамы, весы Меркель и грибы Лужкова
Рождение и похороны Obamacare: факты о реформе здравоохранения в США
Дэвид Линч (справа)
Возвращение в "Твин Пикс": чего ожидать от продолжения культового сериала
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
3
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
4
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
5
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
6
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
7
У берегов Болгарии замерзло Черное море
Темы дня
Реклама