Счетная палата РФ проверит работу Корпорации МСП в 2017 году

Голикова: экономика РФ не слезла с "нефтяной иглы"Перейти в раздел Интервью
Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ в 2017 году проверит деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума.
"Ну и, конечно, будем обращать внимание на работу наших отдельных институтов развития, без которых нам не обойтись - будет продолжение работы по Корпорации малого и среднего предпринимательства", - подчеркнула она.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года как институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Акционерами корпорации являются государство в лице Росимущества и Внешэкономбанк.
В рамках своей деятельности корпорация привлекает денежные средства российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП; организует информационное, маркетинговое, финансовое и юридическое сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; обеспечивает информационное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и иными органами для оказания поддержки субъектам МСП.