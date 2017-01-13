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Счетная палата РФ проверит работу Корпорации МСП в 2017 году

Экономика и бизнес
13 января, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Татьяна Голикова отметила, что в 2017 году ведомство будет обращать внимание на работу отдельных институтов развития, "без которых нам не обойтись"
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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ в 2017 году проверит деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума.

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"Ну и, конечно, будем обращать внимание на работу наших отдельных институтов развития, без которых нам не обойтись - будет продолжение работы по Корпорации малого и среднего предпринимательства", - подчеркнула она.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года как институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Акционерами корпорации являются государство в лице Росимущества и Внешэкономбанк.

В рамках своей деятельности корпорация привлекает денежные средства российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП; организует информационное, маркетинговое, финансовое и юридическое сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; обеспечивает информационное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и иными органами для оказания поддержки субъектам МСП.

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Гайдаровский форум – 2017
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