Счетная палата РФ проверит работу Корпорации МСП в 2017 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Счетная палата РФ в 2017 году проверит деятельность Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова в рамках Гайдаровского форума.

"Ну и, конечно, будем обращать внимание на работу наших отдельных институтов развития, без которых нам не обойтись - будет продолжение работы по Корпорации малого и среднего предпринимательства", - подчеркнула она.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года как институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства. Акционерами корпорации являются государство в лице Росимущества и Внешэкономбанк.

В рамках своей деятельности корпорация привлекает денежные средства российских, иностранных и международных организаций в целях поддержки субъектов МСП; организует информационное, маркетинговое, финансовое и юридическое сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; обеспечивает информационное взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления и иными органами для оказания поддержки субъектам МСП.